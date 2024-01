Die glatten Straßen haben am Mittwoch für Probleme in Speyer gesorgt. Es gab aber auch Bereiche, in denen (fast) alles reibungslos lief. Die Polizeiinspektion Speyer hat einen witterungsbedingten Unfall im Stadtgebiet mit einer Leichtverletzten gemeldet. Betroffen war gegen 7.30 Uhr eine 59-jährige Autofahrerin in der Waldseer Straße: Eine hinter ihr fahrende 20-Jährige habe den verlängerten Bremsweg wegen der glatten Straße unterschätzt und sei aufgefahren. Außerdem stürzte ein Kleinkraftradfahrer (73) auf der Landesstraße zwischen Speyer und Schifferstadt.

Dass es keine größeren Schäden gab, ist auch den Streueinsätzen unter anderem der Stadt zu verdanken. „Die Vorstreuung hat den gewünschten Effekt erzielt“, so Sprecherin Anna Hahn auf Anfrage. Die erste reguläre Schicht von 3 bis 6 Uhr sei ebenfalls planmäßig verlaufen. „Wie erwartet, mussten die Mitarbeitenden ab etwa 10.30 Uhr erneut streuen.“ So seien unter anderem Geh- und Radwege, der Busbahnhof sowie Treppen der Parkanlagen in der Stadt aufgrund des kalten Bodens teils vereist gewesen.

Viele Schüler fehlen

Der Wintereinbruch hatte auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Gerade in den weiterführenden Schulen blieben etliche Plätze in den Klassenzimmern leer. So teilte die Integrierte Gesamtschule auf Anfrage mit, dass von den knapp 900 Schülern rund 200 witterungsbedingt gefehlt hätten. Darunter seien nicht nur auswärtige Schüler, sondern auch welche aus der Domstadt. Aufseiten der Lehrkräfte seien keine Ausfälle wegen der Glätte bekannt. Die Abiturprüfungen seien wie geplant angelaufen.

„90 Schülerinnen haben sich heute Morgen wetterbedingt vom Unterricht abgemeldet“, berichtet Andreas Kotulla, Leiter des Edith-Stein-Gymnasiums (ESG). Auch einige Lehrer hätten es nicht rechtzeitig zum Unterricht geschafft, besonders solche mit weiter Anfahrt: „Zum Beispiel eine Kollegin aus Heidelberg“, so der Schulleiter. Dennoch sei am regulären Präsenzunterricht festgehalten worden: „Die Situation war für uns insgesamt nicht so dramatisch.“ Auch zum zentralen Englisch-Abi, das landesweit zur gleichen Zeit geschrieben wird, seien am ESG alle 33 Prüflinge pünktlich erschienen: „Um 7.30 Uhr waren schon die Ersten da, obwohl die Prüfung erst um 9 Uhr anfing.“

Auch am Hans-Purrmann-Gymnasium (HPG) hätten es alle Schüler zum Englisch-Abitur geschafft: „Wir haben ihnen davor gesagt, sie sollen eine frühe Anreisemöglichkeit nehmen, weil die Lage schon absehbar war. Die waren dann auch alle sehr früh da“, berichtet Leiter Ronny Wolf. Insgesamt sah das Bild an der Schule etwas anders aus: Etwa 250 der rund 1000 HPG-Schüler hätten sich abgemeldet. Dennoch wurde regulär unterrichtet. „Nur einige wenige“ Schüler fehlten wegen der Glätte am benachbarten Schwerd-Gymnasium, so Leiterin Lenelotte Möller. „Wir bieten regulären Präsenzunterricht an. Wenn ein Schüler fehlt, wenden wir die großzügige Entschuldigungsregelung gemäß dem Ministerium an“, erklärte sie. Alle 51 Englisch-Abiturienten seien pünktlich zur Prüfung erschienen.

Judenhof geschlossen

Eine Kulturstätte wie der Judenhof und einzelne Geschäfte, etwa Schuh-Linn, blieben am Mittwoch glättebedingt geschlossen. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft blieben begrenzt. „Wir haben so gut wie keine Beeinträchtigung durch das extreme Wetter zu verzeichnen“, sagte Tomy Sobetzko, Sicherheitsingenieur der PFW Aerospace GmbH mit 1500 Mitarbeitern. Es habe weder Unfälle noch Produktionsausfälle gegeben. Die pauschale Empfehlung, zu Hause zu bleiben, sei im Produktionsbetrieb nur begrenzt umsetzbar. Auch Post wurde verteilt: „Im Vergleich zu Städten wie Worms und Kaiserslautern lief es in Speyer gut“, so ein DHL-Sprecher. Im Paketzentrum sei „zur Frühschicht jeder hin- und zurückgekommen“.

Dazu trugen wiederum Stadtbusse ihren Teil bei: „Es gab keine Behinderungen. Es musste lediglich mit Verspätungen gerechnet werden“, so Nicole Blume, Standortchefin der DB Regio Bus Mitte GmbH. Am Donnerstag und Freitag ändere sich das: Wetter hin oder her – dann sei ein Fahrer-Streik angesetzt.