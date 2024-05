Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Verschreibungspflichtige Arzneimittel, Testosteron und Drogen soll ein 29-jähriger Schifferstadter in großen Mengen verkauft haben. In einem Prozess vor der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal ging es auch um einen Überfall des Angeklagten auf einen bekannten Speyerer Drogenhändler in der Carl-Zeiss-Straße in West.

„Mensch, Sie haben einen Knall“, sagte der Vorsitzende Richter Karsten Sauermilch am dritten Verhandlungstag in dieser Woche zu dem Angeklagten. Der hatte zuvor berichtet, dass