Der Parkplatz am Bademaxx bleibt fürs Erste kostenlos. Das war eigentlich anders beschlossen worden – aber das Grundstück gehört nicht der Stadt, sondern den Stadtwerken.

Bereits Anfang 2025 waren aus sechs städtischen Tarifzonen drei gemacht worden. In Tarif C kam der Parkplatz am Bademaxx neu hinzu. Bis heute stehen dort jedoch keine Automaten und der Platz ist nach wie vor gebührenfrei nutzbar. Daran wird sich auch erst einmal nichts ändern. Denn der Parkplatz an dem Schwimmbad gehört den Stadtwerken Speyer (SWS) und könne nicht öffentlich gewidmet werden, erklärt die Verwaltung. Somit fehle die rechtliche Grundlage, dort Parkgebühren zu erheben.

Die Stadt empfiehlt deshalb dem Hauptausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal), den Parkplatz am Bademaxx wieder aus der Parkgebührensatzung herauszunehmen. Finanzielle Auswirkungen habe das nicht. Die Streichung sei „ein rein formaler Akt“, erklärt eine Sprecherin der Stadtwerke auf Anfrage. Ob die SWS künftig selbst Gebühren auf dem Parkplatz erheben, ist noch offen: Laut Sprecherin behalten sie sich weitere Planungen vor. Im Laufe des Jahres seien aber keine Änderungen zu erwarten.