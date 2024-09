In Speyer wird mehr getrommelt und gepfiffen als woanders. Die von Rainer Körber vor 21 beziehungsweise zwölf Jahren gegründeten und seitdem auch geleiteten Trommelgruppen Afabato und Kejemba bringen afrikanisches Lebensgefühl in die Domstadt. Erlöse und Gagen werden an afrikanische Projekte gespendet. Am Samstag treten sie beim „Afrikafestival“ innerhalb der „Fairen interkulturellen Wochen“ auf.

„Miteinander und Spaß an der Musik sind den Mitwirkenden weit mehr wert als Geld“, erklärt Körber. Mit den Jahren