[aktualisiert 12.40 Uhr] Trockenheit und starker Wind haben am Montagabend zur Ausbreitung eines Flächenbrandes am Rand einer Grünanlage in Speyer beigetragen. Nach Angaben von Feuerwehr und Polizei war das Feuer auf der Wiesenfläche an der Karl-Spindler-Straße kurz gegen 18.40 Uhr von mehreren Anrufern gemeldet worden. Der Brand breitete sich laut Feuerwehr im trockenen Gras rasch auf rund 200 Quadratmeter aus und ergriff auch das obere Astwerk mehrerer Bäume. Der Wind trieb die Flammen in Richtung nahegelegener Kleingärten sowie von Bahngleisen. Ein Übergreifen des Feuers konnte der zwölfköpfige Löschtrupp, der mit zwei Fahrzeugen im Einsatz war, indes verhindern. Nach rund 45 Minuten war der Brand demnach gelöscht. Das Ausmaß des Schadens stuft die Polizei als „sehr gering“ ein, weshalb auch keine Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen würden. Bereits am Montagabend war vermutet worden, dass eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe das Feuer entfacht haben könnte. Gegen 21 Uhr musste die Feuerwehr erneut ausrücken, weil in der Nähe des ersten Brandherdes eine kleine Wiesenfläche Feuer gefangen hatte. Passanten hätten dies aber rechtzeitig ausgetreten, so die Feuerwehr. Auch hier könnte eine Zigarettenkippe der Auslöser gewesen sein, so die Feuerwehr, die aufgrund der Trockenheit zur erhöhter Achtsamkeit im Umgang mit Feuer mahnt.