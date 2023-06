Ein kleinerer Flächenbrand hat am Montagabend die Speyerer Feuerwehr beschäftigt. Der Brand war kurz vor 19 Uhr am Rand der Parkanlage an der Karl-Spindler-Straße ausgebrochen und hatte sich nach Angaben der Polizei infolge der Trockenheit rasch über eine Fläche von schätzungsweise 100 Quadratmetern und mehr ausgebreitet. Nach rund 45 Minuten war das Feuer nahezu gelöscht. Das Ausmaß des Schadens müsse nun ermittelt werden, so die Polizei, die von einer abgebrannten Wiesenfläche und wenigen verrußten Baumstämmen spricht. Auch was zum Ausbruch des Feuers geführt hat, steht noch nicht fest. Es müsse erst noch geprüft werden, ob sich hinter dem Geschehen eine strafbare Handlung verberge. Da der Brand in Nähe einer Straße ausgebrochen sei, könnte auch eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe die Ursache sein.