Strafverfahren wegen Ladendiebstahl und Beleidigung sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung hat die Polizei nach eigenen Angaben am Mittwoch gegen ein Trio aus Speyer eingeleitet. Laut Bericht befüllten ein 20- und ein 18-Jähriger in einem Lebensmitteldiscounter in der Else-Krieg-Straße gegen 15.55 Uhr den Rucksack ihres 20-jährigen Begleiters mit 23 Dosen eines Energydrinks. Als der 20-Jährige den Kassenbereich mit der Ware im Wert von sieben Euro ohne zu bezahlen passierte, wurde er von einer Angestellten angesprochen. Die beiden Begleiter ergriffen daraufhin die Flucht. Eine Angestellte und die eintreffenden Beamten wurden laut Polizei lautstark beleidigt.

Das Diebesgut, das die Beamten im Rucksack des vor Ort verbliebenen 20-Jährigen fanden, wurde wieder an den Discounter ausgehändigt. Es stellte sich heraus, dass das Trio bereits am Vortag in dem Discounter drei Flaschen Spirituosen im Wert von circa 25 Euro entwendet hatte. Auch im Fall dieses Ladendiebstahls, der polizeilich bislang nicht bekannt war, leiteten die Beamten strafrechtliche Ermittlungen ein. „Da die drei Jugendlichen zudem unterschiedlichen Haushalten entstammten, müssen sie sich nun auch in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung verantworten“, teilt die Polizei abschließend mit.