Ein Trio des TSV Speyer geht auf Reisen. Olga Ber, Liana Falsone und Alisa Paccrami tanzen im April in Wuppertal auf dem Turnier um den Bergischen Löwen. Und bereiten sich damit auf einen Wettbewerb in der Pfalz vor.

Neben einem guten Abschneiden wollen die Mädchen laut Speyers Abteilungsleiterin Renate Behm an Erfahrung gewinnen, um im Wettbewerb „It’s Showtime“ des Pfälzer Turnerbundes nach zwei zweiten Plätzen auf den ersten zu kommen.

Eigens dafür fertigten die Drei mit Hilfe ihrer Mütter neue Kostüme an: „Die blauen Ganzkörperanzüge wurden mit Federn und Glitter herausgeputzt“, teilt Behm mit. „Die Deko haben die Mädchen dann selbst hergestellt.“ Die Trainerin begleitet und betreut ihre Schützlinge in Wuppertal.

TSV-Duo will Hattrick

Behm ist ebenso stolz auf das Duo Mina Shamil/Leona Callaki, das schon zweimal bei „It’s Showtime“ vorne gelegen hat und nun den Hattrick anpeilt. Die Abteilungsleiterin schätzt bei allen Ehrgeiz und Trainingsfleiß.

Am Samstag, 7. Dezember, steigt in der Stadthalle Speyer die große Tanzshow des TSV. Behm feiert dann das 55-jährige Bestehen ihrer Gruppen. Sie freut sich, dass mit Liana Falsone und Mina Shamil schon die nächste Trainerinnengeneration in den Startlöchern steht. Die beiden helfen bei den Schülerinnen beziehungsweise Zwergen mit.