Eine 86-Jährige aus Speyer-Süd ist laut Polizei am Donnerstag Opfer eines Trickdiebstahls geworden.

Eine unbekannte Frau habe gegen 14.30 Uhr an dem Mehrfamilienhaus, in dem die Seniorin lebt, geklingelt und diese in ein Gespräch verwickelt. „Dieses verlagerte sich schnell in die Wohnung der älteren Dame“, so die Beamten. Sie sei dabei in der Küche gestanden und habe den Wohnungseingang nicht mehr im Blick gehabt. Nach dem Abschied der Unbekannten habe die 86-Jährige festgestellt, dass aus ihrem Schmuckkasten mehrere Ketten und Ringe im Wert von circa 1500 Euro fehlten. „Es ist daher mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass während des Gespräches eine zweite Person in die Wohnung gekommen ist“, so die Polizei.

Die Beamten suchen nun die Unbekannte, die als circa 55 Jahre alt und kräftig beschrieben wird. Sie warnen die Bürger: „Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!“ Trickdiebe seien erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschten eine Notlage vor oder erweckten den Eindruck, sie seien als Handwerker oder Amtsperson dienstlich unterwegs, um in die Wohnung der Opfer zu gelangen. „Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen“, so die Beamten.