Speyer. Opfer von Trickdieben wurde laut Polizeimeldung vom Montag am Freitag gegen 11 Uhr eine 78-jährige Anwohnerin der Speyerer Innenstadt. Es sei ein Schaden im fünfstelligen Euro-Wert entstanden.

An der Haustür des Opfers klingelte laut Polizei eine Frau und fragte nach einem Zettel und einem Stift. „Zudem bat deren angebliche Schwester um etwas zu trinken.“ Den beiden Frauen sei es so gelungen, in die Wohnung zu gelangen. Als sie wieder weg gewesen seien, stellte die 78-Jährige laut Polizei fest, dass hochwertiger Schmuck in einem mittleren fünfstelligen Bereich und circa 500 Euro Bargeld aus ihren Räumen entwendet worden. Die beiden vermeintlichen Täterinnen wurden als osteuropäisch und circa 50 Jahre alt beschrieben, melden die Beamten. Sie sollen gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Mögliche Zeugen oder andere Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei weist die Bürger in diesem Zusammenhang darauf hin, niemals fremden Personen Zutritt in die eigenen vier Wände zu gewähren. Ihr Vorbeugungstipp: „Verständigen Sie im Zweifel umgehend die Polizei oder Bekannten, wenn Ihnen fremde Personen unter einem Vorwand Eintritt in ihre Wohnung begehren.“ Gerade ältere Menschen würden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte „Beute“ angesehen würden. Die Palette der Tricks sei dabei breit. Ratschläge zur Prävention gebe es auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.