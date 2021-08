Ohne Schaden für das Opfer verlief ein versuchter Trickdiebstahl am Samstag gegen 11.40 Uhr in der Speyerer Löffelgasse. Laut Polizei hat der Täter eine Frau zunächst nach Wechselgeld gefragt, woraufhin diese ihren Geldbeutel aus ihrer Tasche geholt habe. Kurz darauf habe der Täter einen 20 Euroschein in der Hand gehabt und ein Briefkuvert über den Geldbeutel der Frau gehalten, damit diese den Inhalt selbst nicht mehr habe sehen können. Da ihr dies merkwürdig vorkam, habe sie den Briefumschlag weggedrückt und festgestellt, dass ein 50-Euro-Schein zur Hälfte aus ihrem Geldbeutel herausschaute. Daraufhin habe sich der Täter entfernt. Dieser soll 25 bis 28 Jahre alt sein, dunkles Haar haben und grüne Schuhe, eine kurze helle Hose sowie ein blau-weiß gestreiftes Hemd getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen