Über den dreisten Diebstahl einer wertvollen Kamera, von Bargeld und Dokumenten berichtet die Polizei. Am Montag gegen 14.20 Uhr ist laut den Beamten ein 88-jähriger Mann in der Holzstraße in sein geparktes Fahrzeug eingestiegen, hat alle Fenster geöffnet, seine Fototasche auf den Beifahrersitz gelegt und war gerade angefahren, als er einen Mann „Katzi, Katzi“ rufen hörte. Der Unbekannte zeigte dabei auf den Kofferraum. Der Senior stieg aus, da er befürchtete, eine Katze überfahren zu haben. Nachdem er nichts feststellen konnte, setzte er sich wieder in den Wagen. Doch da fehlte seine schwarze Fototasche mit einer Kamera des Modells Nikon DF inklusive Objektiv sowie Bargeld, ein Ausweis, der Führerschein und ein Schlüssel. Der Wert der Beute liegt laut Polizei bei einem mittleren vierstelligen Euro-Betrag. Täterbeschreibung: schwarze Haare und Schnurrbart, etwa 25 bis 30 Jahre alt; er trug eine dunkle Jacke. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 06232 137-0.