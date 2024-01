Die Polizei Speyer sucht nach zwei Männern, die offenbar einen 87-Jährigen „ausbaldowert“ haben, also in Erfahrung brachten, ob bei einem Einbruch in das Haus des Mannes etwas zu holen ist. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war der 87-Jährige am Mittwochnachmittag von zwei Männern mittleren Alters aus einem Fahrzeug heraus angesprochen worden. Die beiden Männer gaukelten dem 87-Jährigen hierbei vor, diesen aus der Vergangenheit zu kennen und erfragten die Adresse des Mannes. Durch geschickte Gesprächsführung gelangte einer der beiden Männer später in die Wohnung des 87-Jährigen und bat diesen, für ihn mehrere Wertgegenstände in einem Tresor lagern zu können.

Hintergrund wäre, dass die Unbekannten spontan ins Ausland verreisen müssten und die Wertgegenstände danach wieder abholen wollen. Als der 87-Jährige dem Mann offenbarte, dass er keinen Tresor und keine Wertgegenstände habe, sei der unbekannte Mann kommentarlos gegangen.

Polizei warnt vor ähnlichen Maschen

Es ist davon auszugehen, dass die beiden unbekannten Männer herausfinden wollten, ob bei dem 87-jährigen Mann etwas von Wert erlangt werden könne, teilt die Polizei mit.

Senioren gibt die Polizei den Ratschlag, bei einigen Situationen besonders vorsichtig zu sein. Um eine persönliche Beziehung vorzutäuschen, rufen Täterinnen oder Täter an und geben sich als lange nicht gesehene Verwandte mit plötzlichem akutem Geldbedarf aus – zumeist Enkelkinder („Enkel-Trick“). In anderen Fällen bestellen Täterinnen oder Täter angebliche Grüße von Bekannten oder Verwandten, um dann an Informationen zu gelangen.

Ebenso werden immer wieder angebliche Unglücksnachrichten von Bekannten oder Verwandten überbracht. Weitere Maschen seien, dass sich Täterinnen oder Täter als entfernte Verwandte, als ehemalige Kollegen oder Nachbarn, als Pflegepersonal oder Bettnachbarn vom Krankenhausaufenthalt ausgeben, um so an Informationen zu gelangen oder sogar eingelassen zu werden.