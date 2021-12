Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag einen vierstelligen Geldbetrag aus dem Geldbeutel einer 68-jährigen aus Speyer gestohlen. Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilt, beobachtete der Mann die Frau zunächst beim Geldabheben an einem Automaten im Falkenweg. An ihrer Anschrift sprach der Trickbetrüger die Frau daraufhin an und gab vor, die Notfallkarte eines Pannenservices zu benötigen. „Während sie dort die Karte eines Automobilclubs suchte, gelang es dem Trickdieb mit einer geschickten Handlung die Sicht der Geschädigten auf ihren Geldbeutel zu verhindern. Als er vorgab die Karte zu sehen, griff er unbemerkt hinein und nahm das Bargeld an sich“, so der Bericht. Anschließend sei der Mann mit seinem roten Kleinwagen davongefahren. Beschrieben wird er als rund 1,70 Meter groß und etwa 40 bis 45 Jahre alt. Er soll dunkle, mittellange und nach oben gestylte schwarze Haare haben und zum Zeitpunkt der Tat dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder unter pispeyer@polizeirlp.de zu melden.