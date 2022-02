Am Wochenende hat es im Stadtgebiet von Speyer erneut Betrugsversuche per Telefon gegeben. Allein am Samstag seien der Polizei drei Fälle gemeldet worden. In zwei Fällen haben sich demnach die Betrüger als Polizisten ausgegeben und einen schweren Verkehrsunfall eines Angehörigen vorgetäuscht. In allen drei Fällen seien die Betrüger nicht auf den Trick hereingefallen, sodass es zu keinem Schaden gekommen sei.

Einen weiteren Betrugsversuch habe es per Brief gegeben. Eine Frau hat laut Polizei ein Schreiben eines spanischen Rechtsanwalts in ihrem Briefkasten gehabt. In dem Brief sei von einem angeblichen Erbe in Höhe mehrerer Millionen Euro die Rede gewesen und um Kontaktaufnahme gebeten worden. Laut Polizei sei diese Art von Betrugsversuchen zuletzt vor allem in Österreich aufgetreten. Die Beamten empfehlen, auf solche Briefe nicht zu reagieren.