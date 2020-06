9200 Höhenmeter in gut zwölf Stunden, 22-mal von Maikammer zum Kalmit-Gipfel, das macht insgesamt knapp 250 Kilometer. Wer sich so etwa einfallen lässt? Na Uwe Drescher, Triathlet von DSW Darmstadt und ehemaliger Sportler des Jahres von Speyer, hat sich in der Corona-bedingten wettkampffreien Zeit auch dieser nach eigener Aussage „verrückten Sportchallenge“ gestellt und nun mit einem Trainingskameraden die Höhenmeter des Mount Everest, also 8848 m, bewältigt