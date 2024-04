Das Kosmetikinstitut Trend Kosmetik feiert 20-jähriges Bestehen. Inhaberin Petra Spieß macht deshalb Jubiläumsangebote.

Spieß war eine Vorreiterin bei der Besiedlung der Hasenpfühlerweide als Gewerbegebiet, und sie hält sich zugute, dies auch bei kosmetischen Methoden zu sein. Früh hat sie sich auf Behandlungen mit Geräten spezialisiert, die weiter auf dem Vormarsch seien. „Der Trend geht immer stärker in diese Richtung. Apparative Kosmetik ist kaum noch wegzudenken“, sagt sie. Ihre Firmenräume hat sie modernisiert und auf 250 Quadratmeter erweitert. Drei Kolleginnen ergänzen ihr Team, dazu kommen Experten von außen, wie monatlich ein Visagist.

Jubiläum mit Essen und Trinken gefeiert wird am Donnerstag, 16. Mai, 9 bis 18 Uhr, in den Geschäftsräumen. Spieß kündigt dafür kostenlose Hautanalysen und zehn Prozent Rabatt auf Pflegeprodukte und Behandlungen an. Ermäßigungen erhalten auch RHEINPFALZ-CARD-Inhaber.