Genau 1153 Einsätze hat die Speyerer Feuerwehr im gerade erst vergangenen Jahr absolviert. In der Zeit „zwischen den Jahren“, wie es so schön heißt, ging es jedoch ruhiger zu rund um die Feuerwache, so dass die Brandbekämpfer der Domstadt etwas Zeit gefunden hatten, zu einem ganz besonderen Einsatz auszurücken – zum Dom nämlich. Mitgenommen haben sie gleich vier Tanklöschfahrzeuge. Nicht des Löschens wegen, sondern für ein Fotoshooting: 50 Jahre Feuerwehrgeschichte nahmen zwischen Dom und Heidentürmchen Aufstellung.

Mit dabei war natürlich das Tanklöschfahrzeug 24/50, Baujahr 1973, das der Speyerer Feuerwehrchef Peter Eymann liebevoll „unser Schätzchen“ nennt. Um es der Wehr zu erhalten, sei das Fahrzeug vor Jahren in das Eigentum des Fördervereins Sankt Florian Speyer übergegangen, wo es gehegt und gepflegt werde, auf dass es nicht zum alten Eisen werde. Hingegen werde eines der Tanklöschfahrzeuge 4000, ein MAN mit Baujahr 1997, in Bälde ausgemustert. Laut Eymann soll das Fahrzeug, nachdem sein Nachfolger in Dienst gestellt ist, verkauft werden. Sobald das neue Fahrzeug im Dienst ist, wird laut Eymann ein Tanklöschfahrzeug aus dem Jahr 2009 in die zweite Reihe rücken. Der MAN werde aber weiterhin ausrücken, etwa bei Großeinsätzen oder zu Brandsicherheitswachen.

An erster Stelle werde künftig ein – Verzeihung – brandneues Tanklöschfahrzeug 4000 stehen. Dieses sei der Speyerer Feuerwehr im Dezember 2022 vom Aufbauhersteller Magirus in Neu-Ulm übergeben worden, so Eymann: „Aktuell werden unsere Maschinisten an der Fahrzeugtechnik, die sich auf dem absolut neuesten Stand befindet, eingewiesen und eingearbeitet.“ Denn: „Eine taktische Einheit ist immer Mannschaft plus Einsatzmittel.“ Die Einarbeitung dauere noch etwas, „sodass wir mit einer voraussichtlichen Indienststellung im Februar 2023 rechnen“, sagt Eymann. Der MAN werde dann Teil des ersten Löschzugs und bei Bränden auf Bundesstraßen und Autobahnen, bei Wald-, Wiesen- und Vegetationsbränden sowie bei Industriebränden wertvolle Dienste leisten, ist der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur der Stadt überzeugt: „Ich bin stolz, dass wir die notwendige Modernisierung unseres Fuhrparks Schritt für Schritt voranbringen.“