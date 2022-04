Krieg, Klima-Krise und Pandemie: Die Belastung für uns ist momentan groß und kann schnell an die Psyche gehen. Was wir jetzt tun können, um besser mit solchen Themen umgehen zu können, weiß Elisabeth Schuster, die in Speyer eine psychotherapeutische Praxis für Traumatherapie betreibt.

Bedrohung der eigenen Existenz, der Tod des Partners oder eine Missbrauchserfahrung: Es gibt viele individuelle Erlebnisse, die bei Menschen ein Trauma auslösen können. „Solche einschneidenden Erlebnisse sind psychisch eine extreme Überforderung, die wir nur schwer verarbeiten können“, erklärt Elisabeth Schuster. Seit Herbst 2021 betreibt die 56-Jährige in der Speyerer Maximilianstraße eine traumatherapeutische Praxis und beschäftigt sich dort mit genau diesen Themen.

Doch auch als gesamte Gesellschaft erleben wir Traumata: „Momentan erleben wir ein ganz neues Bewusstsein für Traumata, diese finden etwa immer mehr Eingang in unsere Alltagssprache“, sagt Schuster. Als Beispiele nennt sie etwa die Corona-Pandemie, die Ängste und Unsicherheiten wegen der Klima-Krise und die Schrecken des Ukraine-Kriegs , die alle Menschen belasten. „Und sie können sicher in Teilen auch Traumafolgen hervorrufen“, sagt die Heilpraktikerin für Psychotherapie.

Warme Tasse Tee hilft

Äußern können sich solche Traumata laut der Expertin in sogenannten Flashbacks, also einer Art Rückblende, die man immer wieder erlebt, oder in Alpträumen. „Das einst Erlebte fühlt sich für die Betroffenen an, als passiere es immer wieder und im Hier und Jetzt“, sagt Schuster. „Es ergibt sich so kein schlüssiges Ganzes, die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen. Unser Nervensystem, also jenes, welches wir nicht direkt beeinflussen können, reagiert auf bestimmte Auslöser, sogenannte Trigger, mit dem Umschalten in einen defensiven Überlebensmodus.“ Das Problem dabei: Wird dieser Überlebensmodus zur Gewohnheit, sorgt das für großes Leid bei den Betroffenen.

„Momentan spüren sicherlich viele von uns Gefühle der Überforderung und der Hilflosigkeit, die uns aufgrund der weltpolitischen Lage einholen“, sagt Schuster. Doch es gebe einige Tipps, die jeder von uns auch ohne therapeutische Begleitung gut im Alltag umsetzen könne, um die eigene Resilienz zu stärken. Der Begriff bezeichnet die Fähigkeit, sich an Extremsituationen anzupassen, gelassener darauf zu reagieren, widerstandsfähiger zu werden, ohne dauerhaften (psychischen) Schaden zu nehmen.

Rituale sind wichtig

„Ganz wichtig ist die Selbstfürsorge“, sagt Schuster. „Wie im Flugzeug gilt: Man muss im übertragenen Sinne erst einmal die eigene Sauerstoffmaske aufsetzen, um anderen Mitmenschen helfen zu können.“ Wichtig sei auch das Aufspüren von körperorientieren Ressourcen, sagt Schuster. „Darunter verstehe ich emotionale Erfahrungen, die uns individuell Kraft geben, etwa barfuß über eine Wiese zu laufen oder eine warme Teetasse in den Händen zu halten.“ Die körperliche Empfindung von etwa Wärme in der Hand kann sich laut der Heilpraktikerin für Psychotherapie positiv auf das eigene Nervensystem auswirken und damit in emotional aufwühlenden Situationen beruhigendend sein.

Bestimmte Rituale zu entwickeln und in den Alltag zu integrieren könne ebenso die eigene Resilienz steigern. „Wohltuend wirken etwa Übungen zur Verknüpfung von Körper und Geist, wie etwa sich morgens einmal kräftig zu schütteln, um sich selbst spürbar bewusst zu machen: Ich bin da lebe, ich lebe“, rät Schuster. Ebenso hilfreich sei ein begrenzter Medienkonsum, um nicht in der täglichen Masse an Nachrichten und Neuigkeiten unterzugehen und den Weltschmerz nicht mehr verarbeiten zu können.

Noch Fragen?

