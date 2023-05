Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Julia Upmeier ist Seelsorgerin am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer und spezialisiert auf trauernde Eltern. Die Pfarrerin erklärt, was Trauerbegleitung leistet und was sie nicht leisten sollte. Für Menschen, die die aktuelle Weltlage belastet, hat sie einen Rat.

Julia Upmeier arbeitet gerne im „Diak“, das mit jährlich mehr als 3600 Geburten die landesweit größte Geburtsklinik stellt. Jeden Morgen, wenn sie das Gebäude betritt, liest