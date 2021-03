Das ist ein Fall für die Arbeitsgruppe (AG) Friedhof, haben die Stadtratsmitglieder am Donnerstag mehrheitlich befunden, allein die AfD-Mitglieder enthielten sich: „Die Errichtung einer gastronomischen Begegnungsstätte am Friedhof soll geprüft werden“, formulierte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) den Auftrag.

Den Antrag dazu, der allerdings eine Prüfung durch die Stadtverwaltung anregte, hatten Walter Feiniler und Martina Queisser (beide SPD) in die Sitzung eingebracht. Feiniler sah Handlungsbedarf angesichts des aus seiner Sicht heruntergekommenen Kiosks „Brotzeitstübl“ am Alten Postweg und des Bedürfnisses bei Trauernden, sich nach einer Beerdigung oder einfach nach einem Grabbesuch in der Nähe des Friedhofs mit anderen Leuten treffen zu können.

Vertrag um ein Jahr verlängert

OB Seiler informierte darüber, dass das Kiosk auf einem Grundstück im Besitz der Stadt steht und an Privatleute verpachtet ist. Wobei die Vertragslaufzeit jüngst bloß um ein Jahr verlängert worden sei. Die AG Friedhof solle bei ihrer Prüfung Kontakt mit dem Trauercafé Phoenix der Ökumenischen Sozialstation aufnehmen.