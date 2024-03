In ihrem Wohnort Speyer verstarb die früher in Westdeutschland und den Benelux-Ländern bekannte Elefantenreiterin und Zirkusdirektorin Monika Holzmüller-de Pessemier (82). Sie war auch als „Elefanten-Moni“ bekannt. Die Tochter des Tierlehrers Josef Holzmüller trat mit einem von ihr betreuten, rauchenden und auf ihr Kommando mit einem Vorderfuß „zählenden“ Dickhäuter zunächst im Zirkus Busch-Roland, danach im Kalifornischen National-Zirkus auf. Später gründeten sie und ihr belgischer Ehemann Robert de Pessemier den „Circus Monelli“, benannt nach den beiden Elefanten „Moni“ und „Nelli“. An Fasnacht 1965 bejubelten Hunderte Speyerer die auf „Moni“ über die Maximilianstraße reitende und ein Jahr später zur Karnevalsprinzessin der Domstadt gekürte Holzmüller.