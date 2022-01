Der Speyerer Peter Kerstjens ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Er hat sich als Vorsitzender des Freundeskreises Speyer-Spalding, als Kurs- und Reiseleiter sowie als engagierter Lehrer in Germersheim einen Namen gemacht.

Peter Kerstjens, ein gebürtiger Australier, war nicht nur als Muttersprachler der optimale Mann, um die bürgerschaftliche Komponente in Speyers Austausch mit der englischen Partnerstadt Spalding zu pflegen. Er hatte auch organisatorisches sowie diplomatisches Geschick – das zuletzt gefragt war, als die Briten nicht mehr kooperieren wollten. Auch deshalb hatte der Speyerer Freundeskreis seine Arbeit einstellen müssen. Kerstjens leitete in Speyer zudem Kurse der Volkshochschule und Bürgerreisen nach England, bei denen er mit seinem kunsthistorischen Wissen beeindruckte.

In seinem Beruf als Lehrer war Kerstjens zum Schuljahr 1969/70 ans Staatliche Gymnasium Germersheim, heute Johann-Wolfgang-Goethe-Gymnasium gekommen. Hier unterrichtete er bis zum 3. Juli 2002 die Fächer Englisch und Geschichte. Darüber hinaus engagierte er sich jahrelang nicht nur für Schüleraustausche mit den USA und Klassenfahrten nach England, die er begleitete, sondern auch um die Schulbibliothek. Im Freundeskreis des Gymnasiums, in dem er Mitglied war, wirkte er als geraume Zeit als Kassenprüfer. Den Kontakt zu seinen Kollegen hielt er durch den regelmäßigen Besuch eines Ehemaligen-Stammtischs, der sich mehrmals im Jahr in großer Runde traf.