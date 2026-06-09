Zwei Wochen nach seinem 96. Geburtstag ist der Speyerer Unternehmer und Mäzen Karl-Heinz Wässa verstorben. Unter anderem für die Lebenshilfe hat er Großes geleistet.

Sein letzter Wunsch sind Spenden für die Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt: Anlässlich des Todes von Karl-Heinz Wässa soll der Selbsthilfeverband für Menschen mit geistiger Behinderung bedacht werden. „Ohne Karl-Heinz Wässa wäre die Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt nicht das, was sie ist“, sagt deren Vorsitzender Gerhard Wissmann, der bei der Beisetzung am Dienstag, 16. Juni (15 Uhr, Friedhof Speyer), an die Verdienste des verstorbenen Ur-Speyerers erinnern will.

Dass Wässa Ehrenmitglied der Lebenshilfe in der Domstadt war und mit der Ehrennadel in Gold von deren Bundesverband ausgezeichnet wurde, war dabei ebenso verdient wie sein Status als Träger der rheinland-pfälzischen Staatsmedaille. Wässa brauchte aber keine Bühne, um seinem Motto „Erst der Mensch, dann die Zahl“ gerecht zu werden. Viele Bedürftige aus Speyer und Umgebung wissen das, denn der Unternehmer mit dem großen Herz ließ ihnen ohne großes Aufhebens Geld zukommen, wenn er von konkreten Notlagen erfuhr.

Großes Engagement

„War er vom Guten seines Tuns überzeugt, schien sein Engagement unerschöpflich“, berichtet Wißmann. Über mehr als ein Jahrzehnt hat Wässa mit handgeschriebenen Briefen unermüdlich bei Personen den öffentlichen Lebens für den Beitritt zur Lebenshilfe geworben. Er sei maßgeblich dafür gewesen, dass deren Mitgliederzahl von rund 250 im Jahr 2002 auf fast 1100 im Jahr 2012 anstieg. Sie sei auf diese Weise zur größten Lebenshilfe-Ortsvereinigung in Land und Bund geworden und habe organisatorische sowie wirtschaftliche Potenz entwickelt, um mit neuen Wohngruppen und Angeboten Gutes für viele behinderte Menschen tun zu können.

Wie gut Wässa in Speyer vernetzt war, zeigt auch eine der letzten Benefizaktionen, für die er dann doch ganz bewusst die Öffentlichkeit suchte: Seit der Corona-Zeit malte er Mandalas und verkaufte diese 2022 für Hilfe nach der Flut im Ahrtal. Viele der kleinen Kunstwerke hatte er wertsteigernd von Bischof Karl-Heinz Wiesemann oder Ministerpräsidentin Malu Dreyer signieren lassen. „Er wusste, wie man Menschen gewinnt“, so Wißmann anerkennend.

Diesen Ruf hatte Wässa auch schon als Unternehmer: Beim Lacken- und Farben-Spezialisten Wässa und Schuster mit Zentrale in der Industriestraße weist heute noch der Name auf den früheren Inhaber hin. Auch als Speyer-Zeitzeuge war Wässa einzigartig. Zu seinem langen Leben gehörten Erfahrungen ganz unterschiedlicher Art. Schon als Kind musste er etwa die Verfolgung jüdischer Mitbürger durch die Nationalsozialisten miterleben. Vor wenigen Jahren war er in einer ZDF-Dokumentation gefragt, weil er als Achtjähriger die Zerstörung der Speyerer Synagoge in der Reichspogromnacht 1938 fassungslos beobachtet hatte.