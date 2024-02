In Schlangenlinien ist am frühen Sonntagmorgen kurz nach 1 Uhr ein Transporter über die B39 bei Speyer gekurvt. Wie die Polizei berichtet, meldete ein anderer Verkehrsteilnehmer den auffälligen Fahrstil, woraufhin die Beamten den Transporter in der Karl-Leiling-Allee in Speyer stoppten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 31-Jähriger Fahrer aus Heidelberg „diverse, alkoholtypische Auffälligkeiten“ zeigte. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 2,12 Promille. Dem Transporterfahrer wurde eine Blutprobe entnommen, ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.