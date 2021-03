Die Polizei sucht den flüchtigen Fahrer eines weißen Transporters, der am Montagnachmittag einen 29-jährigen Autofahrer genötigt und später auch angegriffen hat. Wie die Beamten mitteilen, war der 29-jährige Autofahrer zwischen 15.30 und 15.45 Uhr auf der B39 von Neustadt in Richtung Speyer unterwegs, als ihm der Transporter ab Hanhofen zu dicht auffuhr und ihn durch das Stadtgebiet verfolgte. Da der Transporter-Fahrer in der Dudenhofer Straße immer wieder zum Überholen ansetzte und dafür über den Mittelstreifen fuhr, seien andere Fahrzeuge im Gegenverkehr zu einem Ausweichmanöver gezwungen worden. Der 29-Jährige entschloss sich daraufhin, eine Anzeige zu erstatten und fuhr in die Maximilianstraße zur Polizeidienststelle. Der Fahrer des Transporters verfolgte ihn und stellte sich auf der Maximilianstraße quer vor das Auto des jungen Mannes. Dieser musste sich laut Polizei nicht nur Beleidigungen aussetzen, sondern auch einem körperlichen Angriff des Transporter-Fahrers. Dabei wurde der 29-Jährige leicht verletzt, der Beschuldigte ergriff die Flucht. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen und Personen, die dem Transporter in der Dudenhofer Straße ausweichen mussten, sollen sich bei den Beamten unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de melden.