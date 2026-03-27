Es fehlen 80 Zentimeter Sicherheitsreserve: Am Neuen Rheinhafen in Speyer gibt es noch Verbesserungsbedarf beim Hochwasserschutz. Was muss getan werden?

Vor vier Jahren war es so weit: Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hat dem Präsidenten der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, Hannes Kopf, Antragsunterlagen für einen Planfeststellungsbeschluss zum Bau einer Spundwand am Neuen Rheinhafen übergeben. Anlass war die alle zwei Jahre stattfindende, gesetzlich vorgeschriebene Deichschau, bei der Vertreter von SGD, Kommunen, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk die Hochwasserschutzanlagen begutachten. Die vorgeschlagene Spundwand soll den Hochwasserschutz gewährleisten.

Denn am Neuen Rheinhafen fehlt die Sicherheitsreserve, der sogenannte Freibord von 80 Zentimetern. Würde der Rhein auf einen Pegel von 9,20 bis 9,30 Metern ansteigen – auf diese Höhe sind die Deiche und Hochwasserschutzwände ausgelegt –, würde das Wasser bis zur Gelände-Oberkante stehen. Der bisher höchste bekannte Wert war 8,86 Meter bei einem Hochwasserereignis im Jahr 1882. Die angedachte Spundwand würde parallel zur Straße Am Neuen Rheinhafen bis zur Ölsperre des Hafens verlaufen. Für den Bau der Spundwand müssten mehr als 40 Bäume gefällt werden, was für heftige Kritik sorgte. Der Stadtrat hatte die Stadtverwaltung beauftragt, alternative Bauweisen mit einem geringeren Eingriff in den Baumbestand zu prüfen. Am Südufer des Hafens ist angedacht, einen niedrigen Deich zu errichten.

Spundwand: Abstimmungen mit Leitungseigentümern nötig

Noch hat sich aber nichts Sichtbares getan: SGD-Präsident Kopf erklärte bei der Deichschau diese Woche auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass für den rund 1200 Meter langen Abschnitt des neuen Hafens zwischen Schiffswerft Braun und dem Projekt „Leinpfad“ der Planfeststellungsbeschluss vorliege. Die SGD Süd hat die Stadt gebeten, das Projekt umzusetzen. Für den dortigen Hochwasserschutz ist die Stadt verantwortlich. Eine Sprecherin von deren Verwaltung sagte auf Anfrage, dass noch kein konkreter Zeitpunkt genannt werden könne. Die Errichtung der Spundwand sei weiterhin in Planung. Die Stadt führe aktuell Gespräche mit betroffenen Eigentümern, um die Auswirkungen der baulichen Maßnahmen abzustimmen. Dabei gehe es unter anderem um Leitungen, die den Bereich für die Spundwand queren.

Abstimmungsgespräche gibt ebenso für den Abschnitt des Rheinhauptdeichs, der entlang der Franz-Kirrmeier-Straße verläuft. Dort sind Trampelpfade entstanden, weil viele Spaziergänger aus dem Industriehof, von „Eis am Rhein“ oder weiter nördlich vom Lidl-Parkplatz aus über den Deich zum Rhein gehen. Die Trampelpfade könnten allerdings die Stabilität des Deichs gefährden. Daher sehen Stadt und SGD Handlungsbedarf. Nach Angaben von Wolfgang Koch, Leiter der Deichmeisterei, wird im Moment ein Gesamtkonzept erstellt, das Vorschläge für Querungsmöglichkeiten über den Deich, die Franz-Kirrmeier-Straße und den dortigen Radweg macht. Die Ergebnisse sollen in den politischen Gremien der Stadt vorgestellt werden. In der Vergangenheit war von einer Brücke, einer Scharte oder Treppen die Rede. Koch deutet an, dass künftige Querungshilfen nicht unbedingt dort entstehen sollen, wo sich heute die Trampelpfade befinden. Bei den Planungen werde auch beachtet, dass im Industriehof rund 350 Wohnungen entstehen sollen und es von dort wahrscheinlich in Zukunft mehr Menschen über die Straße und den Deich Richtung Rhein ziehen wird.