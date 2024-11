Am Samstag, 7. Dezember (17 Uhr), feiert der TSV Speyer mit einer Gala in der Stadthalle das 55-jährige Bestehen seiner Jazztanzgruppen. Was mit einem russischen Volkstanz begann, entwickelte sich unter Trainerin Renate Behm zu zehn Gruppen. Wir stellen sie vor.

Nadine Fritz ist seit 2000 Mitglied beim TSV Speyer, seit 2018 Übungsleiterin. 2017 übernahm sie bis heute zwei Wettkampfgruppen: die Schülerinnen und die Aktiven im Jazztanz, Showtanz und in der Gymnastik. Fritz selbst verstärkt die aktiven Jazztanzgruppe und nimmt auch selbst an den Wettkämpfen teil. Dann wird die Trainerin sozusagen zum eigenen Schützling.

Eintrittskarten

Renate Behm, Telefon 06232 683789

Geschäftsstelle TSV Speyer

In den Trainingsstunden der Jazztänzerinnen