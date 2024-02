Sven Fischer und Louis Gimmy trainieren auch in der kommenden Runde den Bezirksligisten TuS Mechtersheim II. Das hat der Verein nach einem Gespräch am Freitagabend bekannt gegeben. Das Duo zieht demnach ein weiteres Engagement an der Kirschenallee anderen Vereinen vor, die ebenfalls Interesse zeigten, wie Teammanager Dieter Demmerle im Gespräch mit unserer Zeitung sagte: „Die beiden sind für Mechtersheim ein wichtiger Baustein und die Schlüsselpersonen für unsere Ausbildung und Weiterentwicklung von jungen Spielern und Talenten.“