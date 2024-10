Die zweite Mannschaft des FC Speyer 09 (B-Klasse) geht mit einem neuen Trainer in den weiteren Saisonverlauf. Predrag Nikic übernimmt das Amt und hat direkt das erste Spiel vor der Brust.

Am Freitag trainierte der ehemalige Oberliga-Spieler zum ersten Mal mit der Mannschaft. Nun steht schon das erste Match an. Am Donnerstag, 19.30 Uhr, gastiert die zweite Garde der Domstädter bei FC Lustadt II/TV Westheim. „Alles ging sehr schnell, fast zu schnell. Aber wir haben keine Zeit zum Jammern. Wir wollen drei Punkte holen, egal wie“, sagte Nikic.

Speyer gewarnt

Die Gastgeber holten als Tabellenletzter in den vergangenen beiden Spielen all ihre Punkte, die sie nach elf Partien aufweisen. Sie gewannen zuletzt erstmals in dieser Saison, als es gegen TuRa Otterstadt ging und sicherten eine Woche vorher einen Punkt gegen den VfL Neuhofen. Das deutliche 4:1 gegen Otterstadt und das aktuelle Formhoch sollte den FC 09 warnen.

Auch für die Speyerer läuft es: In drei der letzten vier Spiele gab es Dreier. Eine Partie endete Unentschieden. Nikic über den ersten Eindruck: „Ich sehe eine junge, talentierte Mannschaft mit Potenzial.“ Sein Co-Trainer Volkan Kilic kennt die eigene Truppe schon besser, verrät der Coach: „Er sagt, dass es keine schlechte Mannschaft mit vielen jungen Spielern ist. Sie sind ja auch letzte Saison nur knapp am Aufstieg gescheitert.“

Nikic angriffslustig

Dass sein Assistent, der ihn schon beim TuS Mechtersheim II unterstützte, mitmacht, freut ihn sehr: „Wir sind sehr gute Freunde.“ Bis zur Winterpause nennt der ehemalige Trainer des FV Berghausen ein klares Ziel: „So viele Punkte wie möglich sammeln, um dann noch mal neu zu sortieren, um vielleicht oben anzugreifen. Der Abstand ist nicht groß.“

Der Rückstand auf den zweiten Platz, der zu den Aufstiegsspielen in die A-Klasse berechtigt, beträgt neun Zähler, wobei der FC 09 zwei Spiele im Hintertreffen liegt und nachziehen kann. Genau das versucht Nikic am Donnerstag bei seiner Premiere. Ob er dabei vielleicht sogar auf Akteure von der ersten Mannschaft zurückgreift, lässt er offen: „Wir werden versuchen, gut mit der ersten Mannschaft zusammenzuarbeiten.“