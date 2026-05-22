Sie sind die Alles-Gewinnerinnen der Saison. Trainer Jens Zwißler kennt alle Stärken, die wenigen Schwächen und die Marotten der HSG Dudenhofen/Schifferstadt.

Über die gesamte Saison wie auch in den beiden Relegationsspielen blieben die Regionalliga-Aufsteigerinnen der HSG Dudenhofen/ Schifferstadt ungeschlagen. Für die RHEINPFALZ stellte Trainer Jens Zwißler die erfolgreichen Handballerinnen vor.

Carolin Albrecht: Hielt uns den Rücken frei, hat während der Spielrunde sehr viel in Kauf genommen, um voll für uns da zu sein. Entwickelte sich zum Laufwunder, rennt im Wald nicht mehr hinterher.

Jennifer Fohs: Brutal in 1:1-Situationen. Kopf der Mannschaft auf dem Spielfeld. Aufgeben ist keine Option für sie. Jenny zählt zu den Spielerinnen, die du nicht gerne als Gegnerin, sondern viel lieber in den eigenen Reihen hast, spielte eine mega Runde.

Neele Stelter: Geht hohes Tempo, besitzt super Sprungkraft sowie gute Antizipation im Abwehrverhalten. Neele erreichte eine gute Trefferquote, hatte leider immer mal wieder Probleme mit ihren Fußbändern.

Jana Gerber: Welch eine Kapitänin, hat einfach alles im Blick, besitzt für alles und jeden ein offenes Ohr und ist sich für nichts zu schade. Motivatorin ohne Ende. Wenn ich als Trainer nicht weiter weiß, frage ich sie. Mega Teamplayerin.

Mae Kripp: Sehr ruhige Spielerin, immer mannschaftsdienlich, super schneller Antritt, liebt die Breite des Spielfeldes. Tierfreundlich, kann sie keiner Mücke etwas antun und sorgt mit ihren Sprüchen häufig für gute Stimmung und Lachen in der Mannschaft.

Karoline Peter: Auf beiden Außenbahnen einsetzbar und sehr ehrgeizig. Ich glaube, sie ist die einzige Spielerin die jeden Sonntag nach Spielen noch zusätzlich ihren Zehn-Kilometer-Lauf ohne sonderliche Mühe absolviert.

Sarina Genova: Wenn ich sie ärgern will, muss ich nur Laufschuhe sagen ... Sarina organisiert die Abwehr und ist sehr selbstkritisch. In den Innenblock mit ihr und Jenny Fohs würde ich nicht freiwillig reinlaufen. Beide gehen zwar hart ran, haben aber ein großes Herz.

Marlene Oetzel: Marlene entwickelte sich zu einer top Umschaltspielerin. Sie spielte eine Bombenrunde, erzielte die meisten Feldtore der gesamten Liga. Die Führungsspielerin ist sehr verkopft und selbstkritisch und als Kassenwartin sowie Strafenbeauftragte knallhart – alles für Malle. Diskutierst du mit mir, zählt zu ihren Lieblingsfragen.

Anna-Lena Etzel: War lange verletzt und kämpfte mit ihrer Hüfte. Kam zum richtigen Zeitpunkt gut zu uns zurück. Sehr schnelle und bewegliche Spielerin. Ihr Lieblingswort: Is so.

Christina Fahrnbach: Hat uns immer wieder ausgeholfen und kam am Schluss von den zweiten Damen ganz zu uns. Mit ihrer netten Art, ihrer Erfahrung war sie sehr wichtig für das gesamte Team. Eine Bereicherung für unsere Abwehr.

Qeren Scholtes: Leider verletzt, kämpft sie sich derzeit zurück. Extrem schnelle Spielerin, die am liebsten Strafen zahlt und grundsätzlich immer auf die letzte Minute eintrifft.

Sophie Unger: Besaß nicht allzu viele Spielanteile. Trotzdem immer positiv. Eine junge, etwas verpeilte Spielerin. Was sie auch immer anstellt, man kann ihr nicht böse sein. Sophie kämpft, gibt immer ihr Bestes und ist da, wann immer sie gebraucht wird. Kann sich sehr gut selbst einschätzen und bringt die Truppe häufig zum Lachen.

Irem Eslem: Eine Aushilfe aus der A-Jugend, die ihre Sache ganz ordentlich gemacht hat. Starker Überzieher und guter Wurf, speziell von den Außenpositionen. Zum Rundenende leider verletzt.

Annika Günthert: Ebenfalls Aushilfe von der A-Jugend. Auch sie hat uns gut unterstützt. Für ihr Alter machte sie ihre Sache sehr gut. Muss weiter an sich arbeiten und sollte nicht so selbstkritisch sein. Mit ihren gerade einmal 17 Jahren ist sie auf dem richtigen Weg.

Nadine Lehr (Torwarttrainerin): Nadine hat uns in dieser Runde ausgeholfen da wir mit Caro nur eine Torfrau hatten. Trainingstier und Laufwunder. Die gute Seele im Team.

Uli Bischoff (Betreuerin): Unterstützt den Trainer in allen Belangen rund um die Mannschaft. Hält mir den Rücken frei und ist die Mama für alle und alles.

Hannah Rieder (Physio): Kümmert sich um Spieler und Trainerteam gleichermaßen, sowohl auf wie auch neben dem Feld. Sie ist einfach immer da, wenn wir sie brauchen.

Für Zwißler zeichneten nicht einzelne Spielerinnen für den Erfolg verantwortlich. Entscheidend sei allein die tolle Teamleistung: „Alle haben sich prima eingebracht und immer alles reingeworfen, das Bestmögliche zu erreichen. Unsere Ziele haben wir gemeinsam festgelegt.“

Nach einigen Abgängen sei das Team enorm zusammengewachsen, worüber er sich riesig freue und sehr stolz über das Erreichte sowie auf dieses Team sei. „Meisterschaft und Aufstieg hat uns wohl kaum jemand zugetraut. Wir sind, denke ich, auf dem richtigen Weg. Die Regionalliga wird uns für die weitere Entwicklung gut tun. Keine Niederlage, 18 gewonnene Spiele und zwei Unentschieden sind schon ein großes Ding“, meinte er.