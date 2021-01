Ein Stromausfall am Donnerstagnachmittag in Speyer-Süd hat auch am Freitag noch die Stadtwerke beschäftigt. Betroffen waren von 13.14 bis 14.10 Uhr große Teile des Kämmerer- und Oberkämmerer-Gebiets, aber auch Bereiche der Paul-Egell-Straße. Nach Auskunft der Werke traten die Ausfälle im Mittel- und Niederspannungsnetz auf.

„Unsere Mitarbeiter konnten den Auslöser, ein defektes Betriebsmittel in einer Trafostation, schnell lokalisieren und schalteten dann ab 13.25 Uhr die einzelnen Stationen nacheinander geordnet wieder zu“, so Sprecherin Angela Sachweh. Letztlich seien acht von 250 Speyerer Trafostationen betroffen gewesen. Der Ursprungsdefekt werde in den nächsten Tagen repariert, was aber die Stromversorgung in den einzelnen Haushalten nicht mehr beeinträchtigen werde.