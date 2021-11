„Noch sechs Tage“ bietet das Betten-, Matratzen- und Gardinenstudio Kopp nach eigener Mitteilung Waren in einem Total-Ausverkauf an. Das Geschäft in der Zeppelinstraße 2 werde nach 67 Jahren in Speyer aufgegeben. Das Traditionsunternehmen war in mehreren Bereichen der Raumausstattung tätig. Der Abverkauf lief zuletzt im Namen sowie auf Rechnung der auf Auktionen spezialisierten Schmid-Handelsgesellschaft aus Reichartshausen. Die Inhaber der Herbert Kopp GmbH waren auf Anfrage für nähere Informationen zu ihrem Abschied nicht erreichbar.