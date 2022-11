Das Kuratorium der Elisabeth-Mack-Usselmann-und- Dr.-Michael-Mack-Gedächtnisstiftung hat beschlossen, den Mack Preis 2023 an den Förderschwerpunkt „Kunst“ zu verleihen.

Die Entscheidung über die Vergabe des Mack Preises 2023 ist gefallen: Nach dem Förderschwerpunkt „Depressionsprävention und -therapie“ in diesem Jahr, hat das Kuratorium der Elisabeth-Mack-Usselmann-und- Dr.-Michael-Mack-Gedächtnisstiftung beschlossen, den Mack Preis 2023 an den Förderschwerpunkt „Kunst“ zu verleihen. Der wiederum mit 10.000 Euro dotierte Mack Preis geht an zwei Kunstprojekte in der Region, die Preissumme wird gesplittet.Ausgezeichnet wird zum einen das Projekt „Atelier Molemol“ der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt, das seit 2015 von der in Schifferstadt lebenden Malerin und Kunsthistorikerin Karin Bury betreut wird. Kunst bei der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt wurde 2007 vom ehemaligen Dudenhofener Künstler Theo Ofer initiiert.

Karin Bury übernahm 2010 die Ausbildung der Künstlerinnen und Künstler, die ab 2012 unter dem Namen „Molemol“ immer mehr bekannt wurden.

Ein Preis für „Molemol“

Aus der anfänglichen Malgruppe, die inzwischen über eigene Räume mit Präsentationsflächen in der Herdstraße 1 in Speyer verfügt, hat sich nach und nach ein Kreativangebot für Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung entwickelt, die die Speyerer Tagesförderstätte besuchen, eine Keramikwerkstatt und eine zweite Malgruppe, die seit 2017 im Wohnhaus der Lebenshilfe in Schifferstadt aktiv ist. Alle Angebote beruhen auf einer freiwilligen Teilnahme.

Das lebenshilfeeigene Atelier wurde 2015 eröffnet. Dort erhalten bis zu zehn künstlerisch begabte und interessierte Menschen mit Behinderung in zwei Teams eine individuelle Förderung; sie erhalten Unterricht in verschiedenen Techniken und Zugang zu kunstgeschichtlichen Themen in leicht verständlicher Sprache.

Zahlreiche Werke der Künstlergruppe befinden sich in öffentlichem Besitz und wurden seit 2008 auch regelmäßig in Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt, zuletzt zum Thema „Exotik“ im Schloss Bruchsal und im September 2022 im Club Ebene Eins in Schifferstadt. Bücher wie Kalender, kombiniert mit Texten der Dichterin Sandra Trunk, sind eindrucksvolle Belege der vielfältigen Schaffenskraft der von Karin Bury künstlerisch betreuten Menschen.

Ebenfalls mit einem Mack-Preis in Höhe von 5000 Euro ausgezeichnet wird 2023 das Projekt MUS-E® der International Yehudi Menuhin Foundation (IYMF). Das von dem Weltklassegeiger und Humanisten Lord Yehudi Menuhin 1993 mit einem internationalen Expertenteam in der Schweiz initiierte Projekt MUS-E® umfasst neben zahlreichen europäischen Ländern auch Brasilien und Israel und erweitert sich ständig.

Anderer Preis für MUS-E®

Grundidee des MUS-E® Programms ist es, Kindern in ausgewählten Grundschulklassen innerhalb des regulären Lehrplans einen Zugang zu allen denkbaren Kunstformen wie Tanz, Theater, Musik, Literatur, Architektur oder Medienkunst zu eröffnen.

Hierzu gehen freie Kunstschaffende mit unterschiedlichen Kompetenzen jeweils für ein halbes Jahr wöchentlich in eine der MUS-E® Klassen und erarbeiten mit den Kindern einzelne Kunstprojekte. Jeweils nach einem halben Jahr wechseln die Kunstschaffenden die Klassen und die Kinder erarbeiten ein Projekt in einer anderen Kunstform. Optimal wäre es, mit mindestens zwei MUS-E® Klassen parallel zwei Jahre lang zu arbeiten, so dass die Kinder die Chance hätten, innerhalb von zwei Jahren sich in vier Kunstformen zu erproben.

Gegründet wurde das Projekt MUS-E® von Yehudi Menuhin zusammen mit dem in Rheinland-Pfalz geborenen Cellisten Werner Schmitt, der auch Vorsitzender des Vereins MUS-E® Deutschland e.V. ist. Während MUS-E® allein in Mannheim bereits an 20 MUS-E® Klassen und im nördlichen Rheinland-Pfalz in 55 Klassen an 15 Schulen etabliert ist, gibt es bislang im südlichen Rheinland-Pfalz noch keine einzige Klasse.

Es ist das erklärte Ziel der Mack-Stiftung, mit dem Preisgeld 2023 in Speyer eine erste MUS-E® Klasse in der Pfalz zu initiieren. Es wird angestrebt, in Speyer nach Möglichkeit mindestens zwei, vielleicht auch drei MUS-E® Klassen einzurichten. Dies setzt voraus, dass sich neben der Mack Stiftung weitere Sponsoren und Spender finden, die bereit sind, eine MUS-E® Klasse wenigstens ein Jahr lang zu finanzieren.

Die Verleihung der Mack-Preise 2023 ist am 3. Oktober 2023.