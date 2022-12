Die Touristen-Information der Stadt Speyer, Maximilianstraße 13, ist am Mittwoch, 28., und am Donnerstag, 29. Dezember, aufgrund personeller Engpässe nur in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Dies hat die Stadtverwaltung am Dienstag mitgeteilt.