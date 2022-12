Ein Generationswechsel findet beim Tourismusamt in Speyer statt: Rita Nitsche ist als Leiterin der Tourist-Information in den Ruhestand gegangen. Am letzten Arbeitstag gab es für sie eine besondere Ehrung.

Der örtliche Ableger des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) kam vorbei, um Nitsche zu beschenken: „Es war eine tolle Zusammenarbeit mit ihr über all die Jahre“, so Sprecher Stefan Walch. Nitsche habe stets ein offenes Ohr für die Belange der Betriebe gehabt. Wenn sich etwas tat, sei es ihr immer wieder gelungen, die wichtigsten Akteure zusammenzutrommeln und einzubeziehen. Vieles habe sie auch selbst initiiert, wie den ,Urlaubsplaner’ und die ,Speyer-Card’, lobte Walch. Blumen und Gewürze gehörten zum Dehoga-Geschenk.

„Wir hoffen, dass die Zusammenarbeit weiterhin so gut funktioniert“, sagt Walch. Die Stadtverwaltung berichtet auf Anfrage von einem laufenden Auswahlverfahren für die Leitung der Tourist-Info. Sarah Gundacker habe die kommissarische Leitung der Verwaltungseinheit übernommen, so eine Stadt-Sprecherin. Für die endgültige Besetzung lägen noch nicht alle Gremienbeschlüsse vor. Die Haßlocherin Nitsche war seit 2001 für die Tourist-Info und ihr jeweils fünf- bis zehnköpfiges Team zuständig. Die Netzwerkarbeit mit den Anbietern, Verbänden und Gremien war für sie eine ebenso zentrale Aufgabe wie die konzeptionelle Weiterentwicklung des Tourismus-Standorts.