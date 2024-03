Einen „Glücksorte-Spaziergang“ bietet die Speyerer Tourist-Information an fünf Terminen in diesem Jahr neu an. Der erste Termin ist am Donnerstag, 11. April. Die Tour starte um 17 Uhr vor dem Dom und dauere rund zweieinhalb Stunden, heißt es in der Ankündigung. Gästeführerin Katja Edelmann führe die Teilnehmer zu einer Auswahl von Glücksorten in der Stadt. Grundlage dafür sei ihr Buch „Glücksorte in und um Speyer“, aus dem sie während der Tour vorlese. Stationen des Spaziergangs seien unter anderem der Unverpackt-Kaufladen, die Weinstube Eulenspiegel, die Geschäfte Spiele-Cosmos oder Annas Landpartie. Vor Ort sind eine Probierportion, ein Getränk und eine Überraschung angekündigt. Die Tour ende mit einem Blick vom Altpörtel. Tickets kosten 35 Euro und sind in der Tourist-Information auf der Maximilianstraße oder online unter https://speyer-booking.inet-mainz.de erhältlich. Weitere Termine: 16. Mai, 20. Juni, 19. September und 10. Oktober.