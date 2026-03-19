„Kultur und Tourismus gehören untrennbar zusammen“, so Speyers neuer Bürgermeister Alexander Schubert (CDU). Er hat nun Ziele im Tourismus definiert und vorgetragen bekommen.

Er habe zuletzt 25 Jahre im Kulturbereich gearbeitet und auch aus dieser Warte erfahren, warum Tourismusförderung wichtig ist für eine Stadt, sagte Alexander Schubert, als er mit dem Tourismusausschuss erstmals eine städtische Gremiensitzung als Bürgermeister leitete. Er ist seit Anfang des Monats in Nachfolge von Monika Kabs (CDU) als Dezernent für Kultur sowie Fremdenverkehr zuständig. „Ich habe in den Jahren immer wieder erlebt, wie bedeutend es ist, Menschen für eine Stadt zu begeistern“, nannte er einen Zusammenhang. So seien etwa Ausstellungen in Museen wichtige Anlässe, um Besucher in einer Region zu halten.

Aus dieser Erfahrung heraus definierte Schubert seine Ziele als Tourismus-Verantwortlicher. „Besucher tragen das Bild unserer Stadt nach draußen“, betonte er. Er wolle erstens das Profil der Stadt schärfen, die mit ihrem historischen Bild, ihren beiden Welterbestätten und ihren Museen touristisch eine gute Grundlage biete. Das müsse noch sichtbarer werden. Zweitens gelte es, Angebote zu bündeln und die Zusammenarbeit in der Region zu forcieren. Drittens will Schubert die Wertschöpfungsketten verdeutlichen: „Investitionen in den Tourismus sind sinnvoll.“ Wenn man in die Rechnung alle positiven Auswirkungen einbeziehe, gelte etwa im Beispiel einer Sonderausstellung im Museum: „Jeder investierte Euro kommt mehr als dreifach zurück.“

Neue Mitarbeiter

„Tourismus ist kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf“, so der Bürgermeister auch mit Verweis auf die im Vergleich zu anderen Städten begrenzten Ressourcen in der Tourist-Info. Er wolle als politischer Beamter gute Rahmenbedingungen schaffen und die operative Arbeit des Fachpersonals unterstützen. Dafür kam Jörg Dörr, Abteilungsleiter der Tourist-Info, ins Spiel, der das Bild vom Langstreckenlauf aufnahm. In diesem Jahr würden drei zuletzt offene Stellen in seinem Bereich neu besetzt – was schon mal eine wichtige Voraussetzung sei, um viele Projekte voranzutreiben.

Wichtig sind derzeit die Vorbereitung für die Wiedereröffnung des Altpörtels nach mehr als fünf Jahren. „Der Zeitplan für bauliche Maßnahmen steht seit dieser Woche“, so Dörr. Der Eröffnungstermin nach Abschluss der Brandschutzsanierung sei noch nicht festgelegt, solle aber im Sommer 2026 liegen. Es gehe jetzt noch um die Detailplanung, etwa für den Umgang mit Gruppen, die mehr als 14 Personen umfassen und nicht auf einmal den historischen Stadtturm besichtigen können. Außerdem müsse noch Kassenpersonal gesucht werden.

Weiterentwicklungen regte Dörr bei den Stadtführungen an. Deren Anzahl sei 2025 leicht gestiegen, aber es zeichne sich – wie in anderen Städten – eine Stagnation bei den sogenannten Standardführungen ab. „Der Renner – auf noch überschaubarem Niveau – sind Kostümführungen.“ 230 Touren dieser Art bedeuteten eine Verdoppelung des Vorjahreswerts. Der Trend gehe zu mehr Erlebnischarakter und Unterhaltung. Weitere Kostümführer seien willkommen.

Influencer sind teuer

Eine zunehmende Bedeutung habe Social Media für die Tourismuswerbung. Das Wachstum beim städtischen Instagram-Kanal Visitspeyer auf 17.000 Follower, ein Plus von 62 Prozent innerhalb von drei Jahren, verbucht Dörr auf der Habenseite. Andererseits stehe für dessen Pflege nur begrenzt Personal zur Verfügung – und auch der Wunsch, Influencer mit großer Reichweite einzuspannen, stoße an Grenzen: Die Stadt erhalte dafür immer wieder Angebote, die sie aber nicht annehmen könne. „Kostenfrei kommt keiner mehr“, so Dörr. Teilweise würden Summen aufgerufen, „die nur noch Kopfschütteln hervorrufen können“.

Die Stadt müsse den Spagat schaffen zwischen der von Schubert geforderten „Sichtbarkeit“ und dem knappen Budget. Die finanzielle Situation sei „weiter angespannt“, so Dörr. Es gebe keine Spielräume, weshalb die Stadt auf „Bordmittel“ und Kooperationen mit externen Partnern setze. Immerhin: Für eine Erhöhung der Gästezahlen in den Beherbergungsbetrieben (2025 um 7,2 Prozent in die Höhe auf 178.581) und bei den Übernachtungszahlen (plus 7,1 Prozent auf 307.316) hat es gereicht. Damit liege Speyer über dem Rheinland-Pfalz-Durchschnitt von nur plus 1,2 Prozent.