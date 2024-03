Die Beschilderung wichtiger touristischer Sehenswürdigkeiten in Speyer soll verbessert werden.

Die CDU hatte im Stadtrat beantragt, die Hinweisschilder zu den beiden Welterbe-Stätten in Speyer neu zu gestalten. Das Schild vor dem Dom sei „unansehnlich“ geworden, betonte ihr Ratsherr Frank Hoffmann. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) bestätigte den Reinigungsbedarf. Walter Feiniler (SPD) beklagte, dass die hellblauen Schilder an Sehenswürdigkeiten in die Jahre gekommen und „fast nicht mehr lesbar“ seien.

Der Antrag der Christdemokraten wurde einstimmig angenommen. Tourismusdezernentin Monika Kabs (CDU) kündigte an, in diesem Jahr ein Konzept für barrierefreie Beschilderung in den politischen Gremien vorzustellen. Das komplette Hinweis- und Wegleitsystem solle barrierefrei werden, so Freie Wähler und UfS.

Autobahnschilder kosten 20.000 Euro

Die CDU fragte auch nach, wie weit die Vorbereitungen für die 2022 beschlossenen Autobahnschilder gediehen sind, die auf das neue jüdische SchUM-Welterbe in Speyer hinweisen sollen. Der Auftrag dafür sei erteilt, so OB Seiler. Sie sei aber verwundert, dass der für Speyer zuständige Autobahn-Träger dafür 20.000 Euro in Rechnung stelle, der Träger für die anderen SchUM-Städte Worms und Mainz hingegen nur 8000 Euro.