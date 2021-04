Die Stadt verzichtet bis Jahresende auf Ferienwohnungsprovisionen. Das hat Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) in der gemeinsamen Sitzung von Tourismus- und Stadtmarketing-Ausschuss und -Beirat mitgeteilt. Einstimmig beschlossen haben die Mitglieder der Gremien die Aussetzung der freiwilligen Tourismus- und Stadtmarketingabgabe bis Ende Dezember.

Die Stadt verlange von Gewerbetreibenden in diesem Jahr keine Mieten für städtische Liegenschaften, erklärte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Sie appellierte an private Vermieter, entsprechende Möglichkeiten zu prüfen. Auf Anfragen an Eigentümer habe die Stadt keine Rückmeldungen erhalten. „Hier hätte ich mir nach dem Pandemie-Ausbruch mehr Engagement gewünscht“, sagte die OB. Die Situation sei gerade für die Inhaber-geführten Geschäfte nicht einfacher geworden. Der Gastronomie habe die Stadt die Freisitz-Gebühren erlassen und Außenbereich-Bestuhlung erweitert.

Die Oberbürgermeisterin berichtete vom derzeit engen Austausch mit dem Betriebsrat des Kaufhof-Karstadt-Unternehmens, das in der Maximilianstraße eine Filiale betreibt. Die Lage für die Mitarbeiter sei weiter unsicher: „Es geht um Arbeitsplätze.“

30 Anträge Gewerbetreibender auf Corona-Soforthilfe seien bei der Stadt bisher eingegangen, berichtete Florian Ofer von der Wirtschaftsförderung. 25.000 Euro Landesmittel könnten einen Teil der Abgaben-Aussetzung sowie finanzielle Unterstützungsangebote auffangen, betonte er. Die von 2019 von der Tourismus- und Stadtmarketingabgabe übrig gebliebenen 40.000 Euro „werden ausschließlich für die Tourismus-Entwicklung ausgegeben“, teilte Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) mit.

„Funkklingel“ soll kommen

Im Juni wieder gestartete Stadtführungen werden von 25 vor der Pandemie auf zwölf reduziert. Die Gästeführer seien derzeit auch in der Städtischen Galerie, im Hans-Purrmann-Haus und Judenhof im Einsatz. Kabs berichtete von zunehmender Nachfrage an den Wochenenden.

Der Einführung der „Funkklingel“ hat der Ausschuss zugestimmt. Wie berichtet, soll sie Menschen im Rollstuhl, mit Rollator oder Kinderwagen den Einkauf erleichtern beziehungsweise ermöglichen. Nach Beratung mit dem Ausschuss will Seiler ein kostenloses Kontingent für Funkklingel-Teilnehmer schaffen. Einnahmen sollen demnach in inklusive Projekte wie die Anschaffung entsprechender Spielgeräte fließen.