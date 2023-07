Es gibt nach mehreren Jahren einen neuen Vorstoß für eine Tourismusmarketing-Organisation in Speyer. Er kommt von der UfS-Fraktion und wird am Mittwoch im Ausschuss und Beirat für Tourismus und Stadtmarketing (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal) erstmals debattiert.

„Ohne bewusste Lenkung wird der Tourismus in Speyer von Modeerscheinungen, dem Mainstream, den touristischen Akteuren und dem schnellen Profit gelenkt“, heißt es in der Antragsbegründung. Der Tagestourismus steige stetig, der Übernachtungstourismus stagniere, so die Fraktion. Sie fordert deshalb eine neue Institution, die die Entwicklung „aktiv“ und „erkennbar nachhaltig“ gestalten könnte. Diese fehle bisher.

Falls das Land Finanzierungsvorbehalte geltend mache, müsse Speyer als Stadt mit viel Tourismus argumentieren, dass die Mittel für sie von großer Bedeutung seien. Nur so könne letztlich zum Wohle der Stadt Profit aus dem Tourismus gezogen werden. Der UfS schwebt vor, dass von jedem der jährlich fünf Millionen Tagestouristen ein Euro als Beitrag erhoben würde. Dieser könne über einen Aufschlag auf die Parkgebühren sowie als Abgabe für Bus- und Schiffstouristen eingenommen werden. Die neue Einrichtung solle innerhalb von zwei Jahren aufgebaut werden.