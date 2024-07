Der Speyerer Tourismus ist mit rückläufigen Zahlen in das Jahr 2024 gestartet. In einer Auswertung des Statistischen Landesamts für die Monate Januar bis März sind die Gästezahlen um 0,3 Prozent und die Übernachtungszahlen um 2,8 Prozent gesunken. Auf Landesebene waren die Werte hingegen um 10 beziehungsweise 13 Prozent gestiegen. Ob der Wegfall des Ende 2023 geräumten Binshof-Hotels als größter Beherbergungsbetrieb daran einen wesentlichen Anteil hat, kann laut Stadt nur vermutet werden. Dass die Übernachtungszahlen stärker als die Gästezahlen zurückgegangen seien, könnte darauf hindeuten, so die städtische Pressestelle auf Anfrage: „Der Binshof hat mit seinem Wellness-Angebot auch Gäste angesprochen, die einen durchschnittlich etwas längeren Aufenthalt gebucht haben.“

Der Binshof habe 11 Prozent des Speyerer Bettenangebots umfasst, sodass sich aus den Zahlen lesen lasse, dass sich die Auslastung der verbliebenen Häuser statistisch erhöht hat. Die Stadt wagt noch keine Prognose zum Verlauf der Tourismussaison, sieht es aber als positives Zeichen, dass allein auf den Monat März bezogen gegenüber 2023 ein Plus von 3,8 Prozent bei den Gästen und 4,6 Prozent bei den Übernachtungen zu Buche steht. Womöglich komme „der Faktor Saison“ Speyer zugute.

Die Zukunft des Binshof-Hotels ist weiter unklar.