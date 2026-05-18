Jens Hartwig kommt aus einem ganz anderen Metier, und sein Verein setzt einen anderen Schwerpunkt. Jetzt schwören Profis auf seine Talente, und schon hat er einen Traum.

„Die Hilfsbereitschaft unter den Teams, als wir einen Bremshebel brauchten, die Unterhaltung mit den Mechanikern, die Fans an den Campern, die Autogramme wollten“, das bleibt haften bei Jens Hartwig, Vorsitzender des RV 08 Dudenhofen. Gerade beendete er seinen ersten Job als Betreuer für das Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur bei der Tour de Bretagne in Frankreich.

Der Kontakt zum Kontinental-Team, das Rennen der Zweiten Kategorie im Radsport-Profi-Zirkus bestreitet, kam im vergangenen Jahr bei der deutschen Bahn-Meisterschaft in Dudenhofen zustande, erklärte RVD-Chef Hartwig im Gespräch mit unserer Zeitung – in Person von Teamchef Florian Monreal, beschäftigt bei Lotto Rheinland-Pfalz, einem der Sponsoren der Titelkämpfe.

Frühaufsteher Hartwig

Dann ging alles ganz schnell, und Hartwig brach in den nordwestlichen Zipfel Frankreichs auf: „Um 6.30 Uhr bin ich aufgestanden. Das ist eigentlich gar nicht meine Zeit. Dafür war ich um 21.30 Uhr im Bett.“ Los ging’s mit Reis kochen für die jeweils drei Fahrer aus Luxemburg und Deutschland, darunter ein alter Bekannter: Ben Jochum, deutscher Meister in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung, den der Dudenhofener von der Siegerehrung aus der Badewanne kannte.

Teils befand sich das Getreide im Gepäck, teils stammte es aus dem ortsansässigen Supermarkt. Ein Kilo für sechs Fahrer und nach den Etappen genauso viel Nudeln, verfeinert durch Pesto. Hartwig: „Ich habe noch nie soviel Reis und Nudeln gekocht. Den Fahrern hat es geschmeckt.“ Der Beste von ihnen, Alexandre Kess, trug die Nahrung am Ende Gesamtplatz 13 ein: „Im vergangenen Jahr war noch einer Zweiter.“ Heuer gab es kein Preisgeld, mal ein Zeitgutschrift.

Ex-Profi Torsten Schmidt

Gegen 9, 9.30 Uhr brach der Tross um den weiteren Teamchef Torsten Schmidt, einst bei Gerolsteiner, Katusha und immer noch als Organisator von Rund um Köln im Einsatz, zumeist vom Hauptquartier in Rennes zum Einschreiben und Präsentation am Startort auf: „Mehr als 130 Kilometer musst wir nie fahren“, so der Betreuer.

Hartwig setzte sich im Camper eines Speyerer Unternehmens über teils abenteuerliche Straßen Richtung Ziel in Bewegung. Doch Zeit für einen Café au Lait samt Croissant blieb da nicht: „Restaurants und Schule hatten zu“, stattdessen Proteinshakes auf Grundlage seines Handbuchs vorbereiten und in die Kühltasche, Müsliriegel richten, Teigwaren auf dem Gasherd kochen, frische Trikots und Mützen richten, falls er doch mal einer zur Siegerehrung schafft.

Aushängeschild Hupperts

Dann folgten auf die sechs Etappen von bis zu knapp 200 Kilometern mit 130 Startern die Waschtage. Die Mechaniker nahmen sich den Rädern und den Einstellungen vor, andere den Autos, Hartwig der Kleidung, füllte Duschwasser im Camper nach. Das Abendessen beendete den Tagesablauf des „lustigsten Teams“, zu dem auch je zwei Physios, die sich um Hartwigs Rückenprobleme kümmerten, und Mechaniker. 18 Pedaleure zählt Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur insgesamt mit seinem Aushängeschild Joshua Hupperts, Gewinner der Rad-Bundesliga.

„Sie waren so zufrieden mit mir, dass sie mich gleich dauerverpflichtet haben“, meinte der frühere BMX-Fahrer. Anfang Juni steht die Ronde de l’Oise im Nachbarland auf dem Programm. Erzählte von in sechs, sieben Reihen stehenden Zuschauern: „Radsport hat in Frankreich einen ganz anderen Stellenwert. Mein Traum ist, bei der Deutschland Tour dabei zu sein. Da werde ich alles dranhängen.“ Denn im August lauten neben Bad Orb, Schwäbisch Hall und Heilbronn auch Offenbach/Queich und Bad Dürkheim Stationen .