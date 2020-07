Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hält an ihrem Vorwurf fest: Der Vorfall, bei dem am 28. Februar in Speyer ein 34-Jähriger ums Leben kam, war ein Tötungsdelikt. Die Anklage gegen den Mann ist Ende Juni beim Landgericht Frankenthal eingegangen. Dessen Aufgabe ist nun, über die Eröffnung des Verfahrens zu entscheiden und den Prozess zu terminieren.

Des Totschlags angeklagt ist seit wenigen Tagen ein 34-jähriger Speyerer, der mit dem Opfer in seiner Wohnung in der Wormser Landstraße nachmittags Wodka konsumiert haben soll. Dabei seien die beiden in Streit geraten – mit tödlicher Folge. Stumpfe Gewalteinwirkung war damals als Todesursache angegeben worden. Die Staatsanwaltschaft hatte spezifiziert: Der Mann, der seither in Untersuchungshaft sitzt, soll mit einer Gipsschiene, die er damals am rechten Arm trug, massiv auf das Opfer eingeschlagen und so dessen Tod verursacht haben. Zu den dadurch verursachten Kopfverletzungen seien Tritte gegen den Brustkorb gekommen (wir berichteten).

Verhandlung ab August?

„Möglicherweise wird das Verfahren im August beginnen“, teilt auf Anfrage Philipp Sturhan, Sprecher des Landgerichts Frankenthal, mit. Derzeit würden mögliche Termine mit den Verfahrensbeteiligten abgesprochen. Der getötete 34-Jährige hatte den Ermittlern zufolge seinen Wohnsitz im Speyerer Umland. In der ersten Polizeimeldung war Ende Februar von einer „verstorbenen Person nach Streitigkeiten“ die Rede gewesen.