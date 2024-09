Was hinter dem Tod eines 50-jährigen Lastwagenfahrers steckt, der am Freitagabend auf dem Rastplatz Binshof an der A61 gefunden wurde, muss möglicherweise per Obduktion geklärt werden. Die Polizei hatte am Montag noch kein Ermittlungsergebnis.

Anzeichen für eine Fremdeinwirkung gebe es nicht, so auf Anfrage das Polizeipräsidium Rheinpfalz, für das die Kripo Ludwigshafen mit dem rätselhaften Fall befasst ist. Wie berichtet, waren die Einsatzkräfte am Freitag, 22.45 Uhr, gerufen worden, weil sich der Trucker in einer gesundheitlichen Notlage befand. Er konnte laut Feuerwehr geborgen und reanimiert werden, verstarb aber später im Krankenhaus. Die Polizei konnte am Montag noch keine Todesursache nennen und legte eine Obduktion nahe, über die jedoch die Staatsanwaltschaft entscheiden müsse. Der Lastwagen des türkischen Staatsbürgers sei in Speyer abgeholt worden.