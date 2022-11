Im Falle der im Woogbach in Speyer gefundenen Leiche einer Frau hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Mittwoch das Obduktionsergebnis veröffentlicht. Ein Einwirken durch Dritte sei durch die Obduktion nicht festgestellt worden. „Die Frau verstarb wahrscheinlich eines natürlichen Todes“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei. Der Leichnam der 71-Jährigen war am 14. November im Woogbauch auf Höhe der Kreuzung Rauschendes Wasser/Ara-Tankstelle gefunden worden.