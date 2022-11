Die tote Frau, die am Montag, 14.30 Uhr, im Woogbach gefunden wurde, ist am Abend noch identifiziert worden – „anhand persönlicher Gegenstände“, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt. Es handelt sich demnach um eine 71-jährige Speyererin. Bei den bisherigen Ermittlungen seien keine Hinweise auf ein Verbrechen gefunden worden: „Es gab keine äußerlichen Verletzungen, die auf eine Straftat hinweisen“, so Thorsten Mischler, Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Die Todesursache sei unbekannt. Dazu laufe nun ein Ermittlungsverfahren, womöglich mit Obduktion. Der Leichnam sei beschlagnahmt. Er war von Zeugen im Bereich der Kreuzung Rauschendes Wasser gefunden worden.