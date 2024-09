[aktualisiert 11:13] Großeinsatz für Speyerer Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) am Russenweiher: Dort rangen nach Angaben der Brandschützer am Mittwochabend hunderte Fische in den Uferbereichen nach Luft oder waren bereits verendet. Feuerwehr und THW setzten demnach mehrere Tauchpumpen und Wasserwerfer ein. „Das Ziel war, den Sauerstoffgehalt des Wassers zu erhöhen und so weiteres Fischsterben zu verhindern“, heißt es vom THW. Gerade bei warmem Wetter könne es vorkommen, dass ein See kippt, erklärt THW-Pressesprecher Christopher Sohn. „Dann wird Wasser entommen und von außen wieder hereingesprüht“, erklärt er. Das gieße sich über Fontänen in den See und könne sich dabei mit Sauerstoff anreichern.

Parallel sei mit Fischereiberatern über die Rettung der Fische gesprochen worden, so die Feuerwehr. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd habe noch am späten Abend ihre Zustimmung gegeben, Tiere ins Binsfeld umzusiedeln. Damit sei dann mithilfe zweier Angler auch begonnen worden, so die Feuerwehr. Das THW habe dafür personelle Unterstützung aus Germersheim angefordert, so Sohn. „Die Idee war zwischenzeitlich, dafür einen IBC-Behälter mit 1000 Litern zu nutzen.“ Die Germersheimer THW-Kollegen verfügten über einen entsprechenden Ladekran – denn schließlich hätten die Behälter auch wieder entladen werden müssen.

Soweit kam es jedoch nicht: „Wir konnten aber zu diesem Zeitpunkt bereits feststellen, wie wirksam unsere Maßnahmen waren“, erklärte die Feuerwehr. Die noch lebenden Fische hätten sich schon wieder vom Ufer entfernt, „wohl nicht zuletzt, weil wir mit unseren Werfern massiv Sauerstoff in das Gewässer einbrachten“. So habe In der Spitze seien rund 70 Kräfte von Feuerwehr und THW und 15 Fahrzeuge im Einsatz gewesen. Das THW habe rund 40 Kräfte – 30 aus Speyer und zehn aus Germersheim – gestellt. Im Laufe der Nacht habe sich die Anzahl der Einsatzkräfte reduziert, zur Stunde liefen die Pumpen allerdings noch. In Speyer war es laut Sohn der erste Einsatz dieser Art, an dem das THW beteiligt war. Vergleichbares habe es jedoch etwa bereits in Kaiserslautern gegeben.