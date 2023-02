Ein 68-Jähriger kam am Mittwoch gegen 14.20 Uhr mit seinem Pkw in der Industriestraße in Fahrtrichtung Stockholmer Straße von der Straße ab und kollidierte erst rechts und dann links mit je einem Verkehrsschild. Laut Polizei war die nicht angepasste Geschwindigkeit Unfallursache. Im Fahrzeug lösten die Airbags aus und es entstand ein Totalschaden von rund 50.000 Euro. Um ausgelaufenes Öl kümmerten sich die Feuerwehr, das Umweltamt der Stadt und der Baubetriebshof. Der Pkw-Fahrer verletzte sich leicht am rechten Handgelenk, lehnte aber die Versorgung durch den Rettungsdienst ab.