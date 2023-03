Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach zwei Niederlagen in Folge gelang dem Oberligisten FV Dudenhofen am Freitagabend ein Befreiungsschlag. Und was für einer. Mit 5:0 besiegte das Team von FV-Coach Trainer Steffen Litzel Arminia Ludwigshafen. Einen großen Anteil am Erfolg hatte ein Neuzugang, der vor nicht allzu langer Zeit noch in der A-Klasse spielte.

Manchmal verläuft eine Karriere nicht wie auf Schienen, sondern in Schlangenlinien. Die des Dudenhofener Stürmers Daniel Schattner ist so eine. Fußballerisch ausgebildet wurde der gelernte